基隆市長謝國樑表示，他正規畫在國門廣場上，設置固定式的摩天輪，將其做為基隆港邊的地標性裝置。（張志康攝）

基隆市長謝國樑30日舉行市政會議後記者會，會中他提到，希望能在今年內，在國門廣場增建一座40到60公尺高的固定式摩天輪，除去年編列的2300萬元港景兒童樂園預算外，也將在今年中的追加預算編列建設預算。

謝國樑說，他最近與基隆市議會國民黨團報告過，希望能在今年在國門廣場增建一座固定式的摩天輪。結合去年總預算案裡暫時遊具的「港景兒童樂園」，摩天輪的預算將在今年中的追加預算中編列，希望能在明年動工。

謝國樑表示，他日前赴日本橫濱考察，橫濱港邊的摩天輪已經成城市發展的關鍵景觀特色。他認為，基隆是台灣重要的港口城市，希望這個摩天輪能夠成為臺灣的重要觀光景點，讓大家都想要來基隆玩。

謝國樑指出，除現有的東岸商場外，市府會更努力打造更多西岸的生活內容，今年的童話藝術節也將逐漸往西岸延伸，市府今年的追加預算目前已在顧問評估的程序，後續市府也將尋求議會國民黨團、民進黨團的支持，將基隆的微笑港灣計畫由現有正在招商的西2、3碼頭，一直延伸到國門廣場、海洋廣場、東岸廣場到美術館。

謝國樑說，市府也將在文化中心前的廣場鋪設人工草皮，希望能夠讓基隆市的家長們，能夠在天氣好的時候，帶著孩子在這裡野餐、欣賞城市景觀；也讓基隆的城市生活起來愈來愈舒適、愈來愈方便、愈來愈多元。

至於這座固定式的摩天輪會有多大？謝國樑說，目前希望採購40到60公尺高的摩天輪，搭配夜景燈光，不僅是單純的兒童遊具，更是城市的重要景觀。成為基隆這個海港城市的標的性裝置、建築藝術。