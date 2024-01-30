4年前高雄美術館豪宅「水房」獲利44億元洗錢案，翁姓嫌犯等10多人被逮後，因證據不足，全數獲判無罪。高等法院高雄分院30日宣判，逆轉改判該集團出租「U盾」和大陸帳戶的吳姓男子有罪，依幫助洗錢罪判4月，得易科罰金，可上訴。

2019年8月間，葉姓、陳姓、翁姓男子共組「高雄金沙水房、芸寶水房」，以月薪3至5萬元的代價雇用幫眾組洗錢集團，涉嫌租用440個中國人頭帳戶及「U盾」，提供各商戶代收代付後台管理系統設定、使用、諮詢及資金管理等金流服務。

同年10月23日，檢警人員在鼓山區美術館大舉搜索水房，破獲支付平台系統，從事金流轉帳金額高達44億元，計算該集團從中賺手續費至少4048萬元。

事後葉男等人被依洗錢防制法、組織犯罪防制條例、賭博及頂替人犯罪起訴，一審認為檢方所提證據無從證明水房代收付款涉及賭博，及相關帳戶（U盾）是冒名或以假名申請開立，全部判無罪。

檢方不服上訴，高雄高分院認定葉男等12人觸犯洗錢罪，分別量處6月至1年不等徒刑，只有吳男及另一人依然維持無罪。

檢方不服再上訴，高雄高分院認為，吳男以新台幣17萬元，將10個中國帳戶和「U盾」，涉嫌出租予葉姓男子，屬於幫助犯，今依洗錢防制法判其4月，可易科罰金，可上訴。