全球科技業去年面臨大逆風，裁員超過26萬人，今年狀況仍未好轉，包括Meta、微軟、亞馬遜及Google在內的上百家科技公司，光是今年第一個月就已經砍掉約2.5萬名員工。專家批評，大企業裁員出現從眾效應，只為了滿足投資人的需求，因為股價會上漲，所以裁員潮還會持續一段時間。

綜合外媒報導，華盛頓大學福斯特商學院教授Jeff Shulman直指，科技業裁員出現從眾效應，「企業發現裁員有助公司股價上漲，所以他們會認為沒有理由停下腳步，最近的裁員趨勢是在滿足投資人。」

報導提到，對規模較小的新創公司來說，確實容易面臨資金短缺或融資困難的問題，但大企業坐擁許多現金及豐厚利潤，裁員並不是必要手段，Jeff Shulman說：「這樣做不會被唾棄，因為大家都這樣做，已經成為新常態。」

史丹佛大學教授Jeffrey Pfeffer將這種現象稱為「模仿式裁員」，他說：「公司之間會互相模仿，科技業的裁員基本上是一個社會傳染的案例，當一家科技巨頭開始裁員，競爭對手的董事會就會質疑高階主管，為何不進行相同操作。」