擁有「中職最正MC」稱號的艾融，除在中職樂天桃猿隊擔任主持人外，去年也宣布加入職籃球台啤永豐雲豹啦啦隊「電豹女」，出色舞蹈實力加上活潑性格，讓她深受粉絲喜愛；近日她在社群上傳表演的片段，不過她卻坦言因為上衣過低導致她分心。

艾融昨（29）日在IG曬出一段表演組曲的影片，可見艾融身穿奶茶色平口小可愛，下身搭配黑色短褲，上衣短版設計讓她露出纖細蠻腰；片中她隨著音樂精準做出舞蹈動作，迷人又性感的舞姿，讓影片曝光隨即引來上萬網友朝聖「艾融超美的」、「好炸又好頂」、「太辣超派」、「跳得好好看」、「跳得太好了」。

對此，艾融在文中透露，排練期間女孩們各自的工作都非常忙碌，「一度練到腦容量炸掉，覺得再也記不起來，但最後大家都有擠出時間拿出專業順利完成」而對於其他隊伍的演出，她也大讚每一位都很厲害，「觀察了每一組，發現我們很多寶藏女孩，大家才藝滿滿」。

不過，跳舞過程中，疑似因為小可愛過低，導致她沒有安全感，讓她在文末遺憾說道：「這支舞美中不足應該是拉衣服讓我分心了」。