北市闕姓男子2020年間，透過網路通訊軟體結識17歲少女，兩人交往期間，引誘少女多次傳送24張裸照給他，少女成年後提出分手，闕男心有不甘，竟恐嚇「一命賠一命」，又到學校、住家騷擾少女，士林地院審結，依「引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪」罪判處有期徒刑4年1月，恐嚇部分判處有期徒刑5月，得易科罰金15萬，可上訴。

闕男透過交友軟體結識少女，並以LINE、Jello Chat向少女聲稱自己有生理需求，慫恿少女自拍胸部、穿著內衣、內褲等裸露照片共24張，並以通訊軟體傳送給他，直到2022年9月，少女當時已滿18歲，拒絕闕男，進而提出分手要求，但闕男不願放手，接連以電子郵件、TG等方式，恫嚇「殺一個，算一個」、「不見棺材不落死心」、「一命賠一命」。

闕男甚至到少女的住處、就讀學校跟蹤騷擾，企圖要接送上下學，少女擔心照片外洩，立即報警處理。

判決指出，闕男明知少女未滿18歲，竟為了滿足個人私慾，引誘少女自拍並傳送猥褻行為的數位照片，之後又恐嚇要將照片散布，暗示要加害少女的手段脅迫交往，導致少女心生畏懼，嚴重侵害身體自主權。

法院依13次傳送照片的行為，分別判處有期徒3年1月，考量闕坦承全部犯行，依13個「引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪」判刑4年1月，再依一個恐嚇罪判得易科罰金之刑5月，可上訴。