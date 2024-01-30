一名網友好奇詢問，最近買了全新的桌機，想用來打電動，好奇在正常使用下，電腦壽命大概多長，引起網友討論，內行網友表示，如果是玩一些遊戲大作，電腦可能3到5年就差不多要壽終正寢了，除非有加裝SSD外接硬碟，這樣至少10年以上。

一名網友近日在PTT上發文詢問，最近新買了一台桌上型電腦，主機等相關配備通通是全新的，平常大多拿來打電動，好奇在正常使用的狀況下，這台電腦主機大約可以使用多久？

貼文引起網友討論，不少人表示正常使用大概10年跑不掉。「不升級，只要求能電腦跑得很順暢，這樣大概8到10年」、「以現在的規格10年沒問題」、「我筆電都用10年了，還在服役中，給你參考」、「勉強10年吧」、「大概可以用10年，通常應該只有硬碟會壞」。

另有網友認為，說10年的人太樂觀，大概3到5年就不行了，「專攻電動，這就很難講了」、「3至5年吧？產品生命周期現在都算好了」。但有內行網友說，「如果要追3A遊戲大作的話，大概用個3到5年就是盡頭了，除非加裝SSD，這樣10年以上不是問題」。