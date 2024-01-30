據界面新聞報導，小米汽車首款車型SU7上險價格浮出水面，這為最終的上市零售價提供了有力參考。1月30日，某大型保險公司向界面新聞證實，小米汽車高配版本上險價格為36.14萬元（人民幣，下同）。該車型採用寧德時代的三元鋰電池，最高車速265km／h。市場據此猜測，小米汽車最終售價可能在25萬至37萬之間。

此前小米集團董事長兼CEO雷軍曾多番否認低價傳聞，表示小米汽車可與傳統燃油車中兩三百萬豪車的性能匹敵，「定價確實會有點貴。」

部分消費者期待，小米集團能將手機上的極致性價比延續至汽車產品。等待小米汽車上市的潛在觀望者告訴界面新聞，能接受的價格上限是30萬左右。

關鍵訊息悉數披露後，小米汽車的價格成為了市場最關心的話題。但雷軍對此回應表示定價不著急，等待測試結束。此前，雷軍在微博上轉發了小米SU7上牌後的實車照片，並表示正在測試上牌流程。

一切就緒後，小米汽車或將在今年4月的北京車展正式與消費者見面。官方在更早時候表示公司正在籌備北京車展的參展事宜，技術研發、產線爬坡、銷服體系建設等所有項目也在如期穩步進行。

雷軍對「押上所有資產和聲譽、人生最後一次創業」的小米汽車項目寄予厚望。據他介紹，小米首款車型工程師團隊由3400人組成，研發投入超過100億。面對汽車行業的激烈競爭，他稱公司目標是努力成為全球前五的汽車製造商。