歐盟日前暫停向世界貿易組織（WTO）提告大陸經濟脅迫立陶宛，不過近日又傳出大陸停止核發簽證給立陶宛，外交部歐洲司長黃鈞耀表示，尊重歐盟所採取的技術性做法，我國外交部仍對中國大陸對立陶宛施加的非法經濟制裁持續表達譴責，並說明除了WTO爭端解決機制外，歐盟也擁有其他政策工具。

立陶宛2021年同意我國於立陶宛設立代表處後，引起大陸反彈，後續也紛紛傳出立陶宛企業發現大陸海關將該國自電子作業系統移除、貨物無法清關的消息。對此，歐盟於2022年1月向WTO提告大陸對立陶宛施以經濟脅迫，並宣稱手中握有相關證據。而日前歐盟卻暫停對大陸提告，歐盟執委會貿易議題發言人吉爾（Olof Gill）則表示，此為基於「技術性原因」採取的程序步驟。

外界猜測歐盟此舉是否揭示歐盟與大陸之間關係有所改善？以及立陶宛目前與大陸關係如何？

外交部歐洲司長黃鈞耀回覆，尊重歐盟在捍衛依據WTO規則爭端解決機制所採取的技術性做法，外交部對於中國大陸過去因為台立關係發展，對於立陶宛所施加的非法經濟制裁，也持續予以譴責。

黃鈞耀指出，在WTO本次爭端解決案，DS610案的推動過程當中，我國也曾以第三國的身份參與相關程序，並透過相關的發言，及相關的發言機會表達對立陶宛的強烈支持，同時強調台灣對於捍衛以規則為基礎的國際經貿秩序的堅定立場。

黃鈞耀說，歐盟除了在WTO提出本訴訟案以外，歐盟也在去年通過了《反脅迫工具》（Anti Coercion Instrument），因此外交部認為，歐盟在處理經濟脅迫的議題上除了WTO的管道，也同時有歐盟自己本身的政策工具，外交部將持續加強跟理念相同的民主同盟國家之間，維護以規則為基礎的國際秩序共同努力。