行政院副院長鄭文燦30日在聯發科技新竹高鐵辦公大樓開工動土典禮前受訪，對於總統當選人賴清德丟出內閣不會完全是民進黨的人，鄭文燦回應，當然支持賴總統開創新局，人事布局賴總統會有完整的考量。

針對行政院核定台中捷運藍線，被質疑選後馬上核定附帶有條件通過的考量為何？藍營認為中央操弄終結假議題，鄭文燦也回應百年建設需要周延規劃，錯誤必須要更正，全力支持台中，更正方案獲得台中市府同意。

鄭文燦說，選前行政院長陳建仁公開宣布，支持台中藍線與綠線捷運建設，主要台中市政府沙鹿站規劃錯誤，會把台灣大道側車道消失，會有10年黑暗期，錯誤的設計必須更正。

鄭文燦並說，現在採取方案已與台中市府達成共識，沙鹿站會拆掉台灣大道，變成平面道路，鐵路採取高架化，捷運在第三層，兼顧車站近處，不會設計成錯誤車站。他強調，百年建設需要周延規劃，錯誤必須要更正，全力支持台中，更正方案獲得台中市府同意。

參加新大樓開工，是否台灣半導體產業發展越來越成熟？鄭文燦說，半導體IC設計產業讓台灣發光發亮得到世界更大重視，IC設計前十大公司有三家是台灣，聯發科是其中領航者，聯發科擴大對台灣投資有指標性意義，特別在高鐵新竹站站區南來北往非常方便，將來是非常好的研發中心

鄭文燦指行政院全力支持IC設計產業，目前有產創條例投資設計經創台灣計畫，經濟部跟國科會來執行，希望能夠由IC設計產業能導向更多軟體人才，結合硬體製造的優勢，讓台灣往系統往產品方向走。

鄭文燦說，IC設計大概佔全球20％，未來更進一步高階製程晶片，我們需要投入更多預算，今年編列了120億經創台灣計畫 未來會持續投資。