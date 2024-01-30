2姊妹的互動超有趣。（三立提供）

葉璦菱（左）開心演唱經典歌曲〈我心已打烊〉。（三立提供）

三立外景旅遊節目《天后出發吧》由利菁主持，觀眾表示她厲害的地方就是「不會讓節目冷場」，跟不同嘉賓都會有不同的熱鬧氛圍。利菁的麻六甲出外景時，覺得環境好乾淨，透露自己很喜歡歷史文化，而馬六甲正好是一個歷史文化濃厚的地方。而日前她在臉書放出最後一位嘉賓的背影，大家都好奇是誰，利菁證實就是港星陳曉東。

本週《天后出發吧》嘉賓是利菁的表姊葉璦菱，很少上節目的她竟然為了利菁跑到馬六甲出外景。葉璦菱玩起來也可以很瘋，2人在馬六甲吉里望休閒沙灘追逐嬉戲，葉璦菱被利菁虧膽子小，只見利菁夠狠一路追喊、撞她，完全像回到年輕時候。

葉璦菱這次拍攝回來，看到前兩集播出後，一直抱怨為何方芳芳可以吃日本料理，她就要要開沙灘車，忍不住大罵利菁「缺德」，「感到自己局部都要黑了，臉也顯示出色差，還花了好多錢保養美白」。

2人這一趟也去吃當地小吃，最搞笑的是，利菁說沒帶錢，店家看是明星就說free，利菁硬要追到對方一個kiss。葉璦菱是椰子控，只要是有椰子的美食她全都愛，這趟拍攝也完全不顧身材，還一直內疚的笑說：「我在台灣是不會這樣吃甜食的。」而愛唱歌的葉璦菱這次在夜市中與街頭藝人一起演唱〈我心已打烊〉，對方只知道小時候聽媽媽唱過，但不知道跟他合唱的竟是葉璦菱本尊，還忙著跟她要小費。