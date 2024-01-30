台北艋舺龍山寺、台南八吉境道署關帝廳門神彩繪、彰化鹿港天后宮等廟宇工藝變立體書，將在台南、彰化、台北舉辦3場活動。（台灣工藝中心提供／楊靜茹南投傳真）

台灣工藝研究發展中心2022年在高雄市佛光山推「寺廟就是一座工藝博物館」特展獲熱烈迴響，這次推出「神ê厝 咱ê廟」台灣寺廟工藝立體書，涵蓋石雕、木雕、彩繪、剪黏、交趾陶和刺繡等傳統工藝，搭配AR實境技術、語音故事導覽與立體紙藝，展現寺廟工藝風采。

「神ê厝 咱ê廟」立體書運用紙藝技法展現多視角的寺廟工藝，包含「魚眼視角」展示台北艋舺龍山寺的三川殿與廟埕，隧道式架構展現台南八吉境道署關帝廳門神彩繪，展開式結構呈現彰化鹿港天后宮藻井，V型結構展示台北大龍峒保安宮主殿燕尾翹脊，最後以階梯式結構展現官將首的陣勢。

台灣工藝中心指出，立體書以寺廟傳統工藝與民俗文化為主題，涵蓋寺廟建築的木雕構件、彩繪門神、交趾陶寺廟裝飾及神將藝陣等，以有聲故事書的形式，輔以廟會聲、擲筊聲、抽籤筒聲特效，讓讀者透過視覺、聽覺及觸覺感受傳統工藝之美。

台灣工藝中心主任陳殿禮表示，寺廟不只是民眾的信仰中心，更是傳統藝術與民俗工藝的寶庫，這本立體書就像一座實境小劇場，將寺廟空間、建築、工藝和職人元素融合，展現傳統工藝的多元樣貌，還有職人「頂真」的精神，以生動的插畫、紙藝引發讀者的好奇心，更結合AR實境和語音導覽，以實虛共融的方式讓讀者身歷其境探索，讓寺廟工藝活靈活。

台灣工藝中心將在台南、彰化、台北舉辦3場寺廟行旅活動，透過立體書為指南，帶領民眾探尋昔日「一府、二鹿、三艋舺」之寺廟工藝路徑，深入體驗在地廟宇文化，傳遞傳統工藝與民俗知識，為寺廟工藝文化傳承盡一份心力，讓珍貴的傳統工藝永續流傳。