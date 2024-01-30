台中捷運藍線在大選期間備受矚目，行政院昨（29）日宣布核定藍線綜合規劃、台鐵海線雙軌化可行性研究。台中市長盧秀燕今透露還有一個心願，包括中捷綠線延伸到彰化、捷運延伸到南投，市府將聯合中部縣市共同爭取。對此，許多網友大讚暖心、有格局，不少中部人更為之感動。

台中捷運藍線綜合規劃報告書昨獲行政院審查同意，計畫總經費1615.14億元，預計核定後10年完工通車，堪稱中部地區交通重大里程碑。盧秀燕今上午受訪表示，市府經長久努力跟奮鬥，昨收到行政院核定中捷藍線及台中海線鐵路雙軌的計劃，她首要感謝廣大台中市民，透過這次大選傳達強烈民意，促成捷運藍線及海線鐵路雙軌可行性計畫核定，這是市民的勝選、勝利。此外，盧秀燕也感謝行政院長陳建仁及行政院副院長鄭文燦，現在看守內閣期間，他們體現到這次選舉完所產生的民意，願意有所作為。

盧秀燕也透露，她還有一個心願，中捷藍線未來若要發揮更大的功能，不只要照顧台中市，也要嘉惠整個中部地區。因此，包括中捷綠線延伸到彰化、捷運延伸到南投，市府未來也會聯合中部縣市共同爭取，讓中部捷運就像雙北的捷運一樣四通八達，這也是中部地區的民眾應該要得到的交通建設。

盧秀燕在中捷藍線核定通過隔日，馬上拋出「中捷延伸大中部」、「聯合中部縣市共同爭取」議題，獲得網友共鳴，紛紛留言大讚「中部人表示感動」、「我是彰化人，聽到盧市長這麼說覺得暖心」、「媽媽市長果然超暖！」「捷運延伸到彰化、南投真的很重要，看到盧市長關注到這點很欣慰」、「終於有人關注到中部其他縣市的發展了」、「中部地區是一體的，能從大中部視角出發可見大格局」。