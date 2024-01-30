面對大陸在外交、軍事、經濟等層面的脅迫，副總統賴清德今天表示，臺灣將持續沉著因應，努力維持臺海和平穩定現狀。未來，臺灣將強化不對稱戰力，積極進行國防改革，並與國際社會攜手合作，共同推進印太地區和平、穩定及繁榮。

「哈德遜研究所」今天由主席絲曇及所長沃特斯率領執行副所長史坎倫、硏究員蕭珞、主任余茂春等

人，在外交部次長謝武樵陪同下，赴總統府拜會賴清德。

賴清德指出，兩個禮拜前，臺灣已經順利完成正、副總統及立法委員選舉，向國際社會展現臺灣人民對民主自由價值的堅定信念。「哈德遜研究所」是臺灣大選後首度到訪的美國智庫，此次來訪，不僅展現美國學界對臺灣守護自由民主制度的堅定支持，也再度凸顯臺美緊密友好夥伴關係。

他認為，2024年是世界大選年，也是全球民主的成敗之年。臺灣成功締造民主陣營的第一場重大勝利，除了告訴世界在民主與威權之間，我們選擇站在民主這一邊，臺灣人民也用手中的選票，共同成功守護得來不易的民主制度。

面對劇烈變化的國際情勢，以及中國在外交、軍事、經濟等層面的不斷脅迫，賴清德重申，臺灣將持續沉著因應，努力維持臺海和平穩定現狀，並堅定守護民主、捍衛和平，與美國及其他理念相近國家攜手合作，繼續扮演世界良善力量。

他強調，臺美安全夥伴關係對維持區域和平穩定十分重要。感謝美國政府持續推動對臺軍售常態化，並透過外國軍事融資（FMF）與總統提用權（PDA）等政策工具，加強協助臺灣提升自我防衛力量，並持續聯合理念相近國家，表達對維持臺海和平穩定的重視與支持。

賴清德承諾，臺灣將持續強化不對稱戰力，積極進行國防改革，並與國際社會攜手合作，共同推進印太地區和平、穩定及繁榮。

他說，臺美互為重要貿易夥伴，在具有共同戰略利益的領域積極深化合作，有助強化彼此的經濟韌性與供應鏈安全。雙方在「台美21世紀貿易倡議」談判以及解決雙重課稅問題方面的進展，有助提供雙方產業所需支持，為企業創造良好投資環境，促進臺美更密切產業合作，深化雙方經貿夥伴關係。

對於臺美安全及經貿關係近年來不斷深化，並獲致許多具體合作進展，他感謝「哈德遜研究所」長期支持，透過不同方式大力支持臺美關係深化，讓華府政策圈乃至全世界看見臺灣自由民主的可貴與重要性。

絲曇認為，賴清德的職業生涯深具啟發性，早年投身醫學領域，從事臨床治療及公共衛生工作。其後，當中共試圖在臺灣首次民主選舉中威嚇臺灣選民時，決定投入政治。賴也結合自身醫學背景，擬訂政策帶領臺灣成功因應COVID-19疫情並進行醫療改革。「在蔡總統執政期間，賴副總統一直扮演關鍵角色」。

她恭喜賴清德當選總統，並表示，從國際社會對此次選舉結果的反應及自由民主國家對賴的祝福，都展現出蔡英文總統及賴清德的外交政策非常成功。她也要祝賀臺灣再次舉行競爭激烈但自由、公平的選舉，對區域甚至全世界所有渴望真正民主的人民而言，臺灣是一座燈塔。

絲曇指出，哈德遜研究所的使命是促進美國的領導力，以實現安全、繁榮及自由的未來。臺灣對民主的承諾在世界抵抗專制之際至關重要。哈德遜研究所過去與蔡總統密切合作，也期盼未來能延續此一關係。