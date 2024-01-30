永信建去年第4季及全年度營收雙創歷史新高，前3季每股純益已達7.25元。法人指出，永信建去年第4季業績表現出色，全年每股純益將從10元起跳，以往公司配息政策都高達9成左右，現金股利有機會將上看9元左右。
永信建為加速購地、興建住宅產品，決議發行公司債20億元進行市場籌資，日前以連同建照以6.88億元買下高雄市仁武區大昌段土地約1310坪，每坪價格約52.5萬元，今年下半年即將開始動工，力拚2028年完工，規劃地上28樓、地下2樓，規劃一棟，戶數約160戶。
永信建(5508)2024年可望有3個建案陸續完工投入市場銷售，預估總銷約65億元，共367戶，包括鳳山區的保成二期、鳳東案以及仁武區的大昌案。
永信建去年第4季及全年度營收雙創歷史新高，前3季每股純益已達7.25元。法人指出，永信建去年第4季業績表現出色，全年每股純益將從10元起跳，以往公司配息政策都高達9成左右，現金股利有機會將上看9元左右。
永信建為加速購地、興建住宅產品，決議發行公司債20億元進行市場籌資，日前以連同建照以6.88億元買下高雄市仁武區大昌段土地約1310坪，每坪價格約52.5萬元，今年下半年即將開始動工，力拚2028年完工，規劃地上28樓、地下2樓，規劃一棟，戶數約160戶。
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