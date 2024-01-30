景碩2023年合併營收268.32億元、年減達35.54％，營業利益10.42億元、年減達89.54％，歸屬母公司稅後淨利0.47億元、年減達99.32％，每股盈餘0.11元，均創近4年低。毛利率25.18％、營益率3.88％，分創近3年、近4年低。

不過，景碩2023年第四季合併營收74.89億元，季增23.87％、年減13.06％，毛利率30.87％、營益率10.48％。歸屬母公司稅後淨利3.63億元，較第三季虧損3.43億元大幅轉盈、仍年減達69.49％，每股盈餘0.81元，均自近年低檔顯著回升、登上全年高點。

展望2024年，由於需求旺季已過，景碩預期首季營運將降溫，第二季起將溫和復甦、下半年動能可望轉強，在ABF載板、BT載板及隱形眼鏡子公司晶碩同步轉強下，看好今年營運將重返成長軌道。法人預期，景碩首季營收將季減5～10％，營運可望維持獲利。

景碩董事會已通過股利分派案，決定配發每股現金股利1元，金額為近3年低點，但超額配發股利。以昨（29）日收盤價101.5元計算，現金殖利率僅約0.99％。公司將於5月30日召開股東常會，全面改選董事。