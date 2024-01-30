自助餐能自己挑選菜色又相對便宜，受到許多人喜愛，一名網友近日發現一個現象，年輕人買自助餐通常不夾魚，喜歡雞腿、排骨，都是長輩在吃魚，好奇為什麼？對此，網友歸納出2原因，除了比較貴外，挑魚刺麻煩，且吃魚吃不飽。

原PO在PTT表示，最近到自助餐店用餐注意到「魚」大多是長輩在夾，年輕人都選排骨或雞腿，讓他連想到最愛吃魚的日本人也是，現在跟20年前相比，魚的消耗量直接腰斬，好奇全球年輕人普遍不吃魚，會不會讓未來魚比較多？

話題一出，大批網友分析年輕人不夾魚的原因，第1是懶得挑魚刺，「有刺不行」、「貴，挑魚刺也浪費時間」、「就不想挑刺」、「海鮮都一樣，挑半天只有一點點肉，老人吃不多才閒閒在那慢慢磨。」

第2是網友認為吃魚比較貴又吃不飽，「魚很貴，一尾抵兩塊肉」、「自助餐的魚給錢多的人吃的」、「老人才有錢吃魚，現在海鮮很貴」、「明明是海島，海鮮卻這麼貴」、「不是不愛吃，是變貴太多了」、「魚肉吃不飽又貴」。但也有人認為，「說年輕人不吃魚的，是沒去過壽司店」、「換成生魚片，不覺得年輕人會比老人不愛生魚片，還是方便程度的問題」。