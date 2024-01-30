雲林良品已累積737件。（周麗蘭攝）

雲林縣府為推廣縣內蔬果、畜牧肉品、水產、農產加工品及伴手禮，邀請各地餐廳主廚以雲林食材做成年菜，只要上網「雲林良品」電商平台訂購也能無遠弗屆享用到雲林美食。

雲林縣農漁產品產值一年高達890億元，縣府打造「雲林良品」品牌，在全台建置5000個行銷點，也行銷至海外的馬來西亞、新加坡超市。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣的農產在連鎖超商銷量相當好，例如咖哩便當一年銷售額多達1億元，超商的前10名熱賣商品，至少有6、7個是與雲林有關。

張麗善說，雲林良品已累積737件，都是在地生產且通過縣府把關的好產品，好產品需要好主廚展現，縣府邀請知名餐廳主廚運用雲林優質農產作為菜餚原物料，開發與烹煮出經典且具特色的年節佳餚，讓全台各地的民眾只要動手指下單就吃得到雲林的美味。

例如台北的杭州小籠湯包、台中的東勢牛稼莊使用雲林高麗菜；台中沁園春的紹興醉雞、膳馨的布袋雞豬肚鱉、馨苑小料理的菠蘿遇見櫻桃鴨、菇神百菇土雞鍋、溫家年菜套組的薑母鴨、佛跳牆，均使用雲林飼養的雞鴨產品。

劍湖山渡假大飯店中餐廳禪園運用雲林烏魚子、蝦子、彩椒、鱸魚、芋頭、雞，打造出龍年年菜套組。

雲林縣農會、林內鄉農會、元進莊、世唯食品、台全牧場、合泉逸、永光果菜生產合作社、永興果菜生產合作社、究好豬、李記烏魚子、初誠良物、東和農產行、活力東勢、詠統、雲饗豬、雲嶺鮮雞、雲林古坑咖啡、鴨迷、養之源、憶鵝時等20家業者均推出經典禮盒。