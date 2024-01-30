艾迪昇昨舉辦年終尾牙，藝人加上職員，陣仗驚人。（艾迪昇傳播提供）

新進職人牙醫張伯森（中）向林國基（右）和李翊君拜年。（艾迪昇傳播提供）

馬國賢（右）帶妻小來尾牙，林嘉俐（後）和蔡逸帆（左）搶著跟嫩嬰合照。（艾迪昇傳播提供）

艾力克斯（左起）、曲艾玲、李翊君、李詠嫻、蔣偉文、林美貞都與艾迪昇總經理林志遠合作超過18年以上。（艾迪昇傳播提供）

演藝圈經紀公司「艾迪昇傳播」，旗下擁有近40位藝人、職人，昨舉辦創立25周年尾牙，不少藝人帶來下一代，從馬國賢的5個月兒子「小太陽」到23歲的星二代王敏淳，總經理林志遠笑著說：「來公司的藝人除了好運還會好孕，都能開枝散葉收穫滿滿。」艾迪昇尾牙紅包在徐乃麟、曲艾玲、艾力克斯與蔣偉文等專業主持人互敲邊鼓力拱，加上年終獎金，一舉突破百萬元。

艾迪昇尾牙由王敏淳、游書庭擔任主持人，潘逸安、謝麗金、林嘉俐從片場趕來，王中皇結束拍攝立即從嘉義趕搭高鐵，李蒨蓉難得帶老公一同亮相。徐乃麟昨在台上有感而發，「每年公司尾牙，我都覺得一家公司能營運這麼久，是件很不可思議的事情，尤其每個月都要付掉上百萬元的支出，真心很佩服，但這也代表藝人同事們的付出與努力」，隨後立即捐出10萬元大紅包。此外，他還幫員工謀福利，替不克到場的潘若迪決定，讓潘若迪也捐出紅包獎金，引來台下陣陣歡呼聲。

在徐乃麟炒熱氣氛下，藝人們輪番上台互拱同門捐獎金，李翊君鼓譟說：「艾力克斯今年尾牙主持賺得好累，所以一定要多捐錢。」艾力克斯反將一軍，大呼李翊君、檢場和王敏淳3人齊心撈金，才不能漏掉，隨後要大家看向王敏淳的鞋子，「你們看，這鞋子一定是名牌，一雙鐵定要好幾萬元，王敏淳妳捐多少？」，王敏淳反應機靈，當下就脫掉鞋子，徐乃麟在旁幫緩頰，開玩笑說：「這看起來就不貴啦。」李翊君順勢將鞋子拿下台，逗趣模樣引來數陣爆笑聲。

陳浩民、林子聰與苑瓊丹等香港藝人，昨因工作未能飛來台灣，但仍大方提供獎金，與公司職員同樂。公司迎向25年，林志遠表示，走過艱困的疫情，去年除了藝人經紀，還多元發展職人、投資電影、電視劇，今年還要拓展短影音市場，他相信必能迎來很好的收穫，也期待更多藝人、職人能加入艾迪昇的大家庭。