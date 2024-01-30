高雄市勞工局日前發生1起衝突事件，有1名男子疑因對勞工局裁罰雇主結果不滿，日前再次到勞工局提出訴求時，徒手推勞工局職員，拉扯過程共造成2人受傷，經勞工局人員報警處理，將他依涉嫌妨害公務、傷害案逮捕並於警詢後解送至高雄地檢署偵辦，辦公空間也已架起「本樓層均為管制區域，請勿擅自進入」立牌。

據了解，該名黃姓男子過去因自身勞動權益受損因而到勞工局申訴，經勞工局入場檢查確實發現雇主違法，也有依法開罰，不過，黃男疑對裁處結果不服，勞工局建議他能走司法途徑，不過該民仍多次提出訴求。

未料，24日中午，他又再次到業務科表達訴求，雖經同仁給予說明解釋，過程中，他朝女股長推了一把，看到他出手，男科長見狀也立刻上前要隔開雙方，接著就爆發拉扯衝突，幾名男性職員將他壓制在地並趕緊報警。這起衝突導致男科長嘴角、手肘有多處擦傷，而女股長也遭眼鏡劃傷，更是受了不小驚嚇。

轄區警方獲報到場處理，將黃男依涉嫌妨害公務、傷害案逮捕並於警詢後解送至高雄地檢署偵辦。

勞工局表示，事後已請2名同仁休息並檢查，也會對同仁教育，若是碰上民眾情緒起伏，要互相協助，為民服務保持一定警覺心，像此案例少之又少，希望透過司法來處理。

不過原先開放進出的辦公空間，目前各樓層已架起「本樓層均為管制區域，請勿擅自進入」立牌管制，不過有同仁私下透露，該民已多次到局訴求，不僅語言還會大力敲門、窗，種種行徑均感到不小壓力。