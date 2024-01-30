農曆春節將至，賣場紛紛推出新年禮盒，一名女網友在全聯看到「洽洽香瓜子」應景出了新年「龍來好運包」，買回家打開發現裡面是超小包裝，1包大約半個手掌大，直喊超可愛；其他網友也被這款包裝吸引，「爆炸可愛，忍不住去買1袋」，大讚這種小包裝很方便。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文分享，她日前在賣場發現香瓜子出了新年的包裝，好奇買回家，原本以為裡面可能有3、4包，結果打開竟然是超小包裝，一大袋167元，裡面共有25小包，直喊「有夠可愛」。

一票網友看了也狂讚可愛「這個我喜歡」、「好可愛，等等去買」、「有夠可愛，但吃1小包覺得不夠」、「感覺就是要讓人家不過量，1次只能吃1包」、「好棒啊，也方便攜帶」、「1包1包吃，這樣不怕會軟掉。」

不少人表示「昨天也去買了，爆炸可愛」、「太可愛了，忍不住趕快去買1袋」、「不小心跟風買了1包，還不是每間都有」、「買了買了，裡面的吉祥話幾乎都不一樣，感覺好喜氣。」