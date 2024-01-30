台灣超商密度全球第二，林森北路短短2公里擁23家超商。（圖／永慶房屋提供）

台灣超商密度高居全球第二，僅次於南韓，而在雙北市之中，超商營業店家數量最多的路段，位在台北市中山區的林森北路，總路長約2公里就開了23家超商，可說是「超商一條街」，相當驚人。

永慶房屋統計資料顯示，雙北超商數量最多的是台北市中山區的林森北路，共有23家，台北市內湖區的瑞光路則以21家緊隨其後，而新莊區與新店區的中正路則以20家並列第三，第五名則是信義區的吳興街，共有19家。

超商數量反映當地生活機能與人口密集程度，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，林森北路住商混合略顯複雜，但以市中心房價而言，是相對便宜的路段房價，加上建商在當地推出許多低總價的小坪數住宅產品，購屋壓力相對較小，吸引不少首購族、小資族卡位。

排名第二的瑞光路則是榜單上唯一非住宅區，顯示龐大內科龐大上班人口，所衍伸的消費需求相當驚人。陳金萍強調，便利商店不僅讓民眾生活更加方便，也反映了當地的繁榮，超商密集的區域通常意味人口眾多、交通方便且生活機能完善，進而帶動該地區的住宅需求。