聯發科以設定地上權取得新竹高鐵專二開發案，興建能進駐3000名員工的「聯發科技新竹高鐵辦公大樓」，30日由行政院副院長鄭文燦、經濟部長王美花、聯發科董事長蔡明介及縣長楊文科等人熱鬧舉行開工動土典禮，預計2027年完工，與新竹生醫園區串連成科技廊道，成為科技城市的新地標。

鄭文燦表示，新竹高鐵站可說是科技首都，感謝聯發科投資新竹，行政院正在草擬桃竹苗大矽谷計畫，加強科技走廊投資，包括交通、人才、教育及產業各方面，這個計畫請楊文科縣長放心，竹竹輕軌也會得到支持，把竹科、竹北、新竹連結在一起。

楊文科表示，聯發科在高鐵新竹站區前興建創新研發大樓，不僅是百年大計，也是新竹縣的門面，這是新竹縣的大事，縣府全力協助都市設計聯席審議、核定都市設計及簽訂本案綠建築設計容積獎勵協議書，聯發科興建黃金級綠建築辦公大樓，設立後竹科和竹北之間將融合成一體，日前高鐵橋下連絡道已全線通車，帶來新竹高鐵站區和竹科之間交通更便利。

楊文科特別向鄭文燦請命，希望行政院可以盡快核定台知園區和科三園區，縣府也提出兩個園區之間的科技大橋興建需求，新竹縣在科技產業發展上，可以配合新政府的桃竹苗大矽谷計畫，在產業用地的供給、交通、教育及基礎建設，可以大把加入投資，相信科技首都的願景可以很快達成。

蔡明介表示，基地面積5252坪，興建地上12層、地下5層的研發大樓，將提供更寬敞的空間，吸引更多優秀人才加入團隊，為台灣科技發展注入新的動力，預計2027年完工，將進駐超過3000名員工。

蔡明介說，設計採取黃金級綠建築，同時兼顧對員工友善的環境及設施，並把建築融入城市，基地內原有百年榕樹和十三甲伯公廟，將打造成老樹人文公園，供民眾休閒使用，同時將興建員工空橋，延伸到後面的生物醫學園區，展現聯發科對社區的關懷與承諾。