疫情解封後，許多人脫下口罩，但臉部肌膚受這段日子的催殘，卻已冒出一顆顆惱人的痘痘，對此，醫師建議民眾不妨藉由飲食來改善痘痘，諸如乳製品、高升糖與高油脂食物，都是可能助長痘痘的NG食物，而吃雞蛋、豆腐等低升糖食物，則有助於改善痘痘。

皮膚科醫師郭康凌在臉書PO文指出，痘痘形成有4大機轉，包括「皮脂分泌過多」、「毛囊開口角化」、「細菌聚焦增生」與「發炎反應」。

痘痘形成跟飲食有關嗎？郭康凌指出，「當然是的！」有研究顯示在同一時間點下，讓兩個類似族群，採用簡樸飲食與西化飲食兩種不同的飲食方式，結果發現西化飲食的那個族群，長痘痘機率明顯高出許多。

郭康凌指出，會容易造成形成痘痘的食物可略分為3大類，包括1、乳製品：如乳酪、優格、全脂脫脂牛奶等，其中的乳清蛋白等成分，會刺激粉刺形成。2、高升糖食物：如蛋糕、麵包等，因特定激素活化皮脂分泌並導致粉刺形成。3、高油脂食物／西方化飲食：例如漢堡、薯條、冰淇淋等，因這類食物富含亞油酸成分，易增加皮脂分泌。

怎樣吃才能改善痘痘呢？郭康凌建議可以多攝這兩類食物，1、低升糖食物，例如雞蛋、豆腐等，研究顯示能改善皮脂分泌與發炎。2、富含EPA&DHA食物或者補充品，研究顯示能改善粉刺痘痘形成。