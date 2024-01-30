騰訊集團29日在深圳灣體育中心召開了公司年會，騰訊主席兼首席執行官馬化騰全面點評騰訊旗下各個業務，更形容微信至今發展12年，已是一棵「老樹」，如何讓老樹發新芽是一個很大問題。他並直言「BAT公司裡，目前好像只看到我們還有機會發點新芽」，表態今年將繼續力爭微信視頻號發展，並全力發展視頻號直播電商。

馬化騰表示，自己過去4年很少露面，是為了專心在內部抓管理和產品。之前從2015年提出「互聯網＋」到2018年「930轉型」宣佈紮根消費互聯網，擁抱產業互聯網，騰訊積極轉型，為此一直在全國各地走動。

馬化騰表示，微信是騰訊目前日活、整個生態最強壯的平台，但也已經有12年的歷史。回顧QQ由盛到衰、到期待下一次轉型的時間也是12年。所以，微信這棵老樹如何發新芽，是一個很大的問題，「BAT公司裡，目前好像只看到我們還有機會發點新芽，其他新樹都在茁壯成長，也帶給我們很大的壓力」。

回顧一年之前，馬化騰說視頻號是「全鵝廠的希望」，經過一年多的發展，他表示的確不負眾望，讓在過去短視頻失利的情況下，重新具備了一個堅實的抓手。

馬化騰更具體表示，騰訊今年能夠全力發展的就是視頻號直播電商，電商和廣告是相輔相成的。另外，微信還有很多新芽還在醞釀，比如小程序、小遊戲和搜索等。

但也看到2023年騰訊的業務重心從發展空間較少的業務轉移至增長潛力更高的業務。過程中對不少板塊進行了裁員優化。馬化騰表示，過去降本增效過程中，很多員工的離開對他們的家庭帶來了很大的衝擊，有一些窘迫感。未來騰訊招人時要更慎重，不能業務好時把人招來，試兩個月不行就全部砍掉，管理上要重視小團隊精神，沒有想清楚的時候小團隊先試。