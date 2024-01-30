2024大選民進黨立委高嘉瑜連任失敗，她的下一步受到外界關注，甚至曾被點名可代表民進黨參選2026年台北市長選舉，對此，高回應，目前要先好好沉澱，讓自己靜下來。

高嘉瑜昨（29）日在廣播節目《嗆新聞》表示，從讀書、工作到參與選舉，她人生一路的過程都相當順利，因此，這次敗選算是很大的挫折和教訓，然而，總是要有失敗才會長大，她認為某種程度上，這也是個成長的歷練。

高嘉瑜房間的衣服山曾引發網友熱議。（圖 / 取自高嘉瑜臉書）

「未來是不是能夠重新再出發，這幾年的時間可以讓自己好好沉澱」，高嘉瑜指出，過去十幾年她的生活非常忙碌，不是在問政，就是在服務選民，幾乎沒什麼自己的時間，她半開玩笑稱，房間會如此雜亂，就是忙碌的成果，現在終於有時間可以整頓生活和房間，讓自己靜下來。

主持人黃揚明問高嘉瑜，近期「要不要入閣、再去選台北市議員？」的說法不少，而她說現階段要沉澱，政治這條路不會就放棄了吧？高回應，會繼續經營港湖選區，但未來要用什麼方式繼續待在政壇，現在說什麼都還太早，4年後的事很難說，目前先沉潛、沉澱，再好好思考。