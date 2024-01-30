洪姓通緝犯與他人發生糾紛，警方到場盤查時要求他下車，他卻企圖駕車逃離，員警試圖將他從車內拉出時，洪男以肢體反抗試圖掙脫，導致員警受傷，被檢方依妨害公務罪嫌起訴。不過，法官認為，洪男只是單純抗拒強制逮捕，並沒有攻擊員警，不符妨害公務構成要件，判處無罪。律師羅瑞昌痛批法官大玩文字遊戲，限縮解釋妨害公務罪的「強暴行為」，與社會大眾對法律的認知有距離。

判決指出，去年7月19日晚間，洪男在台南市因與他人發生糾紛，被到場處理的員警盤查時，為逃避逮捕進入自用小客車內，企圖駕車逃離現場；陳姓警員試圖將他從車內拉出制伏時，洪男為避免遭到逮捕，雖知陳員是依法執行職務的公務員，竟在警方試圖將他拉出、制伏的過程中，以肢體反抗試圖掙脫，導致陳員 鼻梁淺撕裂傷0.5公分及雙手、雙膝、左大腿等多處挫擦傷，事後被台南地檢署依妨害公務罪提起公訴。

審訊中，洪男辯稱，他沒有開車衝撞員警的意思或行為，他當場已經被警察制伏，要怎麼構成妨害公務？陳員則證稱，以警用小電腦輸入洪男所講的姓名，因找不到資料，於是請洪下車，「那個時候他想關門，第一時間我是怕他衝撞，因為他那時候如果衝撞的話，我會被撞到，巡佐會被拖行，所以怎樣都要把他拉下來」；陳還說，記得洪應該不是要打他，洪是要掙扎，想要掙脫，不想被他們抓下來，最後打到他的臉、鼻子。

法官勘驗密錄器及在場員警的證詞，還原案發當時的狀況後，認為洪男雖然拒絕配合員警下車接受逮捕的要求，且在員警以強制力實施逮捕行為的過程中，「與員警拉扯」、「左手緊握方向盤抗拒」，但他始終沒有對員警作出積極的攻擊行為，只是被動地抗拒強制逮捕作為。

另外，員警在強制逮捕洪男的過程中，因洪的抗拒舉動，相互用力而造成的傷勢，並非遭受洪男攻擊所致；至於洪男在尚未發動汽車引擎之前遭逮捕制伏，並在逮捕拉扯的過程中，觸動排檔桿致使汽車向前滑動，此一情況也不能認為洪男有所謂的衝撞員警行為。

法官強調，洪男在員警強制逮捕的過程中，單純抗拒強制逮捕作為，沒有對員警作出任何積極攻擊行為，也沒有出現強暴行為，並不構成妨害公務罪，依法應該判處無罪。

不過，羅瑞昌卻認為，法官勘驗密錄器時，也發現洪男承認通緝身分後，在員警的逮捕過程中，有「持續反抗」、「與員警激烈拉扯」等行為，進而造成員警受傷，如果這都不算「強暴行為」，什麼才算？

羅瑞昌還說，法官將妨害公務罪的強暴行為，限縮解釋為「積極攻擊」公務員，有玩文字遊戲之嫌；如此合理化拒捕行為，恐怕也與一般民眾對法律的認知有距離。