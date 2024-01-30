歐普仕成立於2003年，專精於高科技製程用之電子級高純度溶劑代工，主要客戶遍及半導體及光電產業大廠，如台積電、日月光、群創等，產品內銷70％、外銷30％；近年伴隨環保永續意識抬頭，歐普仕也研發各類電子級溶劑之回收純化技術，以提供業界製程再利用。

歐普仕的股東背後是台灣最大電子級硫酸廠廣明實業，持股超過50％。據了解，廣明實業也是台積電少數公開揭露的台灣供應商。

市場人士觀察，此次誠美材取得歐普仕3成股權後，不僅將成為第二大股東，也象徵公司取得跨足半導體領域的敲門磚。事實上，這幾年面板業處於低潮期，連帶上游偏光片產業也面臨壓力，因此近年誠美材積極強化高值化布局，朝新興需求及現有技術延伸，持續布局光學膜市場，同時規劃提高自製率，藉此改善成本結構，如今又延伸觸角投資歐普仕，可說是為轉型下了一步好棋。

尤其，政府近年積極推動台灣成為半導體先進製程中心，將扶植國內材料與設備產業，目標材料供應在地化、技術自主化，以建立半導體設備生態供應鏈，力拚2030年產值達5兆元，估計相關產業串聯後，不僅可帶動產業發展，也能為業者創造很大的發展空間。

隨著誠美材入股歐普仕，未來確實不排除從半導體材料切入，希望在營運上能發展出新的機會；另一方面，也期待雙方深化合作產生綜效。

至於本業部分，誠美材於去年12月26日法說會表示，未來持續調整產品結構、加大高值化的布局方向不變，展望今年，隨著第2季產業景氣復甦，對於全年表現審慎樂觀。