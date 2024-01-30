精神健康基金會今天公布2023年十大精神健康新聞事件，其中多起和年輕族群有關，包括台灣青少年每7人就有1人憂鬱、疫情後大學生憂鬱比例增加、多所大學實施心理假，以及衛福部提供15到30歲年輕族群每人每年3次免費心理諮商，每次可省下1600元。專家點評，3次免費諮商額度恐不足夠，且雖有後續協助，但資訊不夠明確，可能讓年輕人無所適從。

精神健康基金會今天公布2023年十大精神健康新聞事件，包括＃MeToo事件在台延燒、國寶級雕刻大師朱銘輕生、歌手李玟憂鬱症離世、新北幼兒疑似被餵藥案、新北國中生割頸案都入列，另外也有數則與年輕族群相關的精神健康新聞也上榜。

首先是國內調查顯示，青少年每7人就有1人有憂鬱情緒且需要專業協助。精神健康基金會健康指數組召集人楊聰財表示，台灣青少年憂鬱症預防是重要而有挑戰性的議題，可以透過多種方式進行，包括提升家庭支持、教導情緒管理技巧、建立社交連結和健康生活方式、減少課業和考試壓力、定期關注和溝通、提供心理精神健康教育等。

其次是大專學生壓力調查研究報告顯示，新冠疫情後，大專學生憂鬱傾向占比達25.5％，較疫情前增加近1成。精神健康基金會執行長、臨床心理師韓德彥指出，新冠疫情剝奪了學生發展正常人際互動的能力，對學生的心理健康影響深遠，且大專生憂鬱傾向上升是全球趨勢，我們需要更高規格方式看待此問題。

國內多所大學實施「心理假」制度，目前全台已有39所，寒假過後預計再增4所。韓德彥肯定教育部和大專校院對學生心理健康的重視，認為心理假具有正向效果，也可以藉由後續的關懷追蹤機制，及早發現需要求助的學生。

另外，衛福部去年8月推出「年輕族群心理健康支持方案」，為期1年，提供15到30歲族群每人每年3次免費心理諮商，每次約可省下1600元。韓德彥指出，這個方案可降低經濟壁壘，讓更多年輕人能夠接受心理諮商，增進他們解決問題的意願。

但韓德彥指出，相較於各大學心理輔導中心每學期提供6次、部分企業每年提供10次免費諮商額度，衛福部年輕族群方案目前只有3次額度，部分嚴重的心理問題可能需要至少6次諮商才能解決，雖然有提供後續協助，但資訊不夠明確，可能會讓年輕人使用完免費額度後不知如何是好，還需要更完整的配套措施。