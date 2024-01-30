外媒30日引述知情人士指出，美國政府近幾個月來展開打擊中國大陸駭客的行動，華府不只擔心外國干擾11月的美國總統大選，也擔憂駭客正努力破壞美國針對北京可能犯台所做的準備。

路透社、美國有線電視新聞網（CNN）30日引述美國、西方官員及消息人士指出，美國司法部及聯邦調查局（FBI）尋求且獲得了遠端破壞大陸駭客行動的司法授權，並透過司法命令解決數千個網路設備中的漏洞，這些網路設備是大陸駭客攻擊敏感美國關鍵設施的核心。

這項法院命令讓司法部能更新數千台美國易受大陸駭客攻擊的脆弱設備及軟體。

報導指出，拜登政府比以往更關注駭客行動，原因之一是擔憂外國勢力干擾11月的美國大選，另一個原因在於2023年勒索軟體對美國企業造成嚴重破壞。

其中美國情報機構尤其警戒大陸駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon），情報官員認為伏特颱風的目標在於癱瘓西方重要基礎設施，包括軍港、網路服務商及公用設施。

「伏特颱風」於去（2023）年5月首度受到關注，不過3名知情人士指出，伏特颱風於去年底擴大了行動範圍，並且改變部分技術。

大範圍的駭客攻擊事件迫使白宮與通訊業者、雲端計算公司等多家私人科技企業進行多次會議，尋求企業協助追蹤這些駭客行動。

安全專家表示，駭客的破壞行動能讓中國大陸遠端干擾印太地區支援美軍行動的重要設施。消息人士透露，美國官員擔憂，駭客正破壞美國因應北京可能侵犯台灣所做的準備，甚至可能阻礙美國的軍事回應。

據悉大陸駭客已深入美國基礎設施。

針對報導，美國司法部及FBI均拒絕回應，中國大陸駐華府大使館尚未置評。

微軟指控大陸駭客組織「伏特颱風」攻擊關島的重要基礎設施。

微軟（Microsoft）去年5月揭露，大陸駭客組織「伏特颱風」鎖定關島的重要基礎設施。關島在美國對抗、威懾北京在太平洋地區的野心方面扮演關鍵角色，美國軍陸戰隊去年更決定在關島設立新基地，預計將容納5000名陸戰隊員。

安全研究人員表示，「伏特颱風」藉由控制世界各地易受攻擊的數位設備運作，包含路由器、調解器（modem），甚至是連接網路的安全攝影機，藉此隱藏後續對更敏感設施的攻擊。

這類被遠端操控的系統又稱為「殭屍網路」（botnet），它們尤其受到安全官員的關切，因為這類系統可能削弱了專家監控自家網路系統內是否有外部勢力的能力。

熟知內情的前美國官員解釋，大陸駭客可能藉由控制港口或網路供應商旁的攝影機或調解器，後續再透過這些媒介對真正的目標發動攻擊。