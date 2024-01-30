網紅RJ阿傑先前被女網友爆料，「（性器官長度）不到8公分」，到底幾公分才夠用？醫師表示，女性有3大性敏感地帶，分別在陰蒂、陰道前段與子宮頸，G點就在陰道前段的前壁，距離陰道口大概3公分左右。男人若前戲做得好，能刺激到女性陰蒂，無論那話兒幾公分，都能讓女性性高潮；但若要「直搗花心」，也就是碰到子宮頸，那麼至少得9至11公分。

台北秀傳醫院院長、婦產科名醫鄭丞傑表示，東方女性的陰道大概約7-9公分，可分為靠陰道口的3公分前段，與靠子宮頸的6公分後段，前段是緊的，後段是寬的，而東方男性勃起後陰莖的長度，一般來說多有10至15公分。

女性私密處的三大性敏感帶，大致是在陰蒂、陰道前段與子宮頸，如果單就陰道來說，只有陰道前段，也就是距陰道口3公分段是較緊的、較敏感的，若產後婦女陰道要改緊，就是改這段，而靠近子宮頸的後段，是很寬鬆，是沒什麼感覺的，生產的時候子宮頸口全開後胎頭就是在那一段等待產婦用力娩出胎兒，那一段十分寬敞，因此容得下將近10 公分的胎頭。

就上述理論，男性陰莖超過3公分就夠用了嗎？鄭丞傑說，那當然不是，首先性行為要進進出出，太短會不斷地滑脫；再者女生的大陰唇有厚度，胖的人可達2公分厚，所以這樣子來算，男性陰莖有6、7公分就夠了嗎?

鄭丞傑說，那也不盡然，女性性敏感帶不只只是在陰道，還有子宮頸與陰蒂，子宮頸是一個非常敏感的地帶，古書中的「直搗花心」，花心指的就是子宮頸，若要「直搗花心」，至少得有9-11公分。

台北秀傳醫院院長鄭丞傑。（圖／鄭丞傑醫師提供）

但最為關鍵讓女性高潮的是在陰蒂，「外面更敏感」，若女生單單只是要高潮，DIY就行了，若是要在性行為有高潮，男性應在前戲時，就該讓女生有高潮才對。

鄭丞傑說，在前戲就讓女生有高潮，才是高手，若還想更進一步，刺激女性陰道前段、甚至是想「直搗花心」，那話兒不夠長的話，用手指也行，且女性在意的是有無感受到寵愛，多些甜言蜜語與前戲，一樣可為「性」福大大加分。