流感本周將攀上最高峰！上周類流感門診就診創11.5萬人次，雖較前一周略降，但仍高於過去三年，本周疫情將攀上最高峰。上周新增40重症，8例死亡，其中一名3歲女童，沒有慢性病史，也未接種疫苗，為今年最小死亡病例，因流感併發腦炎過世。

疾管署防疫醫師劉裕誠表示，這名3歲女童死亡個案，居住在離島地區，今年一月初出現呼吸道症狀、發燒，送醫後檢驗為A型流感，病程進展快速，腦部斷層檢查懷疑為腦炎，轉加護病房治療，但病況持續惡化，一月下旬過世。腦炎引發呼吸衰竭，發病到死亡約三周。

疾管署公布上周類流感就診11萬4754人萬人次，較前一周略降，仍高於過去三年，為十年同期第三高。目前處高原期，寒流過後，本周疫情可能攀升達高峰，須持續觀察寒流後疫情變化趨勢。

疾管署表示，目前流感病毒B流持平未超過A流，以A型H3N2為主社區呼吸道病毒檢出，腺病毒與流感佔比相當，腺病毒佔比為39％、流感為38％。

疾管署說明，上周新增40例流感併發重症，年齡介於未滿10歲至90多歲，其中30例未接種流感疫苗。另新增8例死亡，年齡介於未滿10歲至90多歲，其中7例未接種流感疫苗。

本流感季自去(2023)年10／1起截至今年1／29累計405例流感併發重症，年齡層以65歲以上長者為多(占59％)，85％未接種流感疫苗；其中死亡63例，89％未接種流感疫苗。

疾管署指出，為兼顧農曆春節期間呼吸道傳染病病人(尤其是兒童)就醫需求及急重症醫療品質，獎勵急救責任醫院於初一至初三開設呼吸道傳染病特別門診(簡稱特別門診)，依衛生局回報，配合開設特別門診醫院共計157家，規劃開設約1,165診次(含353診次之兒科特別門診)，高於往年開設診次，並陸續公布相關就醫資訊於衛生局外網。

疾管署說明，自去年10月起，65歲以上長者施打流感、COVID-19、肺炎鏈球菌等疫苗時，每接種1劑疫苗，每人可免費領取10劑COVID-19家用快篩試劑。考量國內疫情升溫，為保障民眾健康，將免費領取快篩對象自2／5起由65歲以上長者擴大至50歲以上民眾，接種上述公費疫苗的民眾，每人每1劑可免費領取10劑COVID-19家用快篩試劑。