投資開發「台北天空塔 The Sky Taipei」的碩河開發，副董事長邱冠勳傳遭投資人提告疑似涉及掏空增資款，檢調日前發動搜索扣押相關證據，對此，碩河開發發表聲明，自去年2月章經鑫接任董座後，即釐清財務，強調公司營運正常。

關於檢調於2024年1月18日搜索約談邱冠勲及前公司員工住所及辦公室，及後續傳出事件將波及興建中之 The Sky Taipei 相關事宜，碩河聲明如下：

章經鑫先生自2023年2月接任本公司董事長 後 旋即著手釐清公司財務，並已將公司遷至臺北市信義區松仁路32號12樓之 1 以確保興建中之 The Sky Taipei 籌備事宜皆正常進行，本公司目前所有營運一切正常。

對於任何不法行為 ，本公司將全面配合檢調作業，對涉案同仁決不包庇。

茲因本公司業已遷址如上，報載搜索本公司等情節，應為搜索本公司遷址前之舊有地址，與本公司現階段之營運完全無關，特此澄清。