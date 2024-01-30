2024年1月30日澎湖縣／澎縣衛生局攜手澎科大，教你烹煮10道健康年菜，並於現場體驗高麗菜毛豆水餃DIY。圖左至右依序為議員蘇陳綉色、澎科大校長黃有評、副縣長林皆興、副議長藍凱元、澎縣衛生局長陳淑娟。（許逸民攝）

農曆春節將至，家家戶戶免不了已在籌措山珍海味的團圓飯。但過年這樣吃下來，非但有4成民眾體重會增加，大家更是吃不消。因此，澎湖縣政府衛生局今（30）日攜手澎湖科技大學餐旅管理系共同改造傳統年菜，運用當季新鮮食材來減少碳足跡，並選擇高纖、低鹽及低油的烹調方式推出10道健康年菜，讓攝取熱量比傳統年菜足足少4成，希望大家吃出健康。

澎湖縣副縣長林皆興、副議長藍凱元和議員蘇陳綉色等，30日上午赴澎科大詠風館參加「健康年菜推廣成果發表」，並於現場體驗高麗菜毛豆水餃DIY，期望大家在年節都能吃出好健康。

澎縣衛生局長陳淑娟表示，根據國健署調查發現，春節過後有近4成的民眾體重會增加，因為傳統年菜大多有著高油、高鹽、膳食纖維不足等問題，因此衛生局社區營養推廣中心運用「全榖雜糧當主食」、「低脂少炸少沾醬」，以及「新鮮蔬果少加工」等技巧，與澎湖科技大學餐旅管理系楊錦騰老師共同推出10道健康年菜，並印製食譜。

這10道分別為高麗菜毛豆水餃、芋香栗子炊飯、高麗菜酸蒸石斑、醉雞、無錫排骨、鹽焗大蝦、蘆筍炒百合、白玉瑤柱、蛤蠣芥菜雞湯、銀耳紅棗露等，也是夠澎湃豐盛了。

黃柏榮營養師說，料理中使用高麗菜、毛豆及各式海鮮等低飽和脂肪酸的優質蛋白質，還加入全榖雜糧及當季蔬果來增加膳食纖維。此外，為避免長年菜苦味的料理秘訣，可先汆燙後迅速冰鎮。

營養師說，本次推出之年菜以10人份計算，每人平均熱量攝取量為700大卡，比傳統年菜少40％，膳食纖維增加5倍以上，有助於維持健康、改變細菌叢生態及維持消化道機能。