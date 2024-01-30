職棒樂天桃猿前領隊浦韋青涉嫌找樂天女孩私接活動，桃園地檢署今天指揮廉政署通知浦韋青及4名樂天女孩到案說明，浦韋青列被告，女孩則是證人，全案朝向背信、《稅捐稽徵法》偵辦。
據了解，浦韋青涉嫌私下找樂天女孩接活動，並未向樂天公司報告。公司知道後日前向廉政署報案，廉政署報桃園地檢署指揮。浦韋青及4名女孩今天被通知到案說明。據了解，浦韋青離開領隊一職，當時就引發圈內人士議論。
職棒樂天桃猿前領隊浦韋青涉嫌找樂天女孩私接活動，桃園地檢署今天指揮廉政署通知浦韋青及4名樂天女孩到案說明，浦韋青列被告，女孩則是證人，全案朝向背信、《稅捐稽徵法》偵辦。
據了解，浦韋青涉嫌私下找樂天女孩接活動，並未向樂天公司報告。公司知道後日前向廉政署報案，廉政署報桃園地檢署指揮。浦韋青及4名女孩今天被通知到案說明。據了解，浦韋青離開領隊一職，當時就引發圈內人士議論。
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