三井OUTLET台中港店走春活動包括初一的鳴鼓迎福迎龍年－柏齡太鼓。（三井提供／朱世凱台北傳真）

華泰名品城的Kate Spade Reegan肩背包 ，原2萬100元，特價6030元，約3折。（華泰名品城提供／朱世凱台北傳真）

迎接2024金龍年，各大品牌搶攻春節商機，OUTLET同樣祭出優惠與應景裝置，讓親子連假踩街購物玩的盡興。華泰名品城連8年打造中西合璧的美式唐人街，今年新春檔期「華泰唐人街・祥龍獻瑞迎新年」從2月2日至2月25日展開，除了有龍年快閃場景，也推低至2折起的特惠商品，初一至初三還將發放錢母；三井OUTLET 2月18日前舉辦「正月迎春祭」，主打商品3折起好康，單筆消費滿2000元再抽價值逾5萬元的「國泰航空巴黎來回機票」。

去年華泰名品城營業額達到121.6億，今年除了將持續優化零售品牌組合，亦將著眼主題餐廳改裝計畫。董事長梁曙凡表示：「有鑒於全球升息與通膨腳步的放緩，以及國境開放後的觀光復甦，我們期許今年會是穩中求好的。去年，我們順利達成年營業額突破121億的里程碑，激勵了團隊的士氣。今年的年節檔期，希望可以憑藉異國唐人街，創造年節景點的獨特性，並延續去年買氣，持續性締造業績成長。而去年12月完成擴店改裝的Tory Burch，首月營業額就超標51％，可見台灣輕奢市場的消費實力。今年，我們還會再持續引進符合大家期待的輕奢品牌，亦會在餐飲上做大規模的調整，大家敬請期待。」

為歡慶龍年到來，華泰名品城園區特別將「金龍搶珠」的意象，貫穿在全區年節佈置與行銷活動中。一期「大桔大利Garage」以金桔、橘子加以點綴；另一新年場景「祥龍聚寶發財樹」座落在二期噴水池中央，不僅有紅包點綴的5.5米黃金樹，更有色彩繽紛的六條龍盤旋攀附、飛天搶珠的畫面。初一至初三 （2月10日至2月12日），也將舉辦「雙龍踩街大遊行」活動，一連三天下午14：00至15：00，將有雙龍、雙Q財神繞行全園區，並分別在二期「祥龍聚寶發財樹」前進行套路演出，形成八龍齊聚的盛大場面。遊行隊伍亦會繞行至三期廣場前，演出精彩壓軸的雙龍搶珠，並引導民眾過龍門，從雙Q財神手中獲得1000份發財錢母。

為讓民眾年節買新衣不手軟，華泰名品城祭出3折的Kate Spade肩背包，原價2兩萬，新春特價只要6030元；Mango莓粉色夏威夷大衣折扣後兩千有找，質感好的班尼頓條紋拼色上衣，5折後Outlet價只要1690元，現在買比百貨週年慶還划算。而去年底新進櫃的韓國夯牌MLB推出990元起的指定鞋款專區，原價破千的波士頓紅襪隊針織毛帽特價只要774元。

另外，三井OUTLET新年新氣象，林口、台中港、台南三設施特別蒐集館內物販推出優惠，居家美型家電好物、喜慶紅色衣著配飾3折起；APP會員春節採買，於指定期間單筆滿額最高再享6％點數回饋，台南店更獨家加碼至最高8％。除夕到初五會員APP上再發千份紅包，每日上午10：00開啟會員APP，即可搶限量購物金。限定期間內完成各設施指定任務，林口、台南店再贈您設施限量紅包袋，台中港店大年初五將送出台中廣天宮財神開基祖廟限量「開運一元紅包」發財金。