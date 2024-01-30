3批中國大陸進口的木鏟子經溶出試驗，蒸發殘渣值不符規定，在邊境遭退運或銷毀。（食藥署提供）

食藥署今天例行公布邊境食品查驗不合格名單，共有3批韓國進口葡萄遭檢出禁用農藥，共17.4公噸遭退運或銷毀。食藥署副署長林金富表示，近半年共有12批韓國葡萄檢驗不合格，不合格率達5.19％，將自2月5日起採100％逐批查驗，為期6個月。

食藥署每周例行公布邊境食品查驗不合格資訊，本周有3批韓國輸入鮮葡萄檢出農藥殘留不合格，其中2批是稻盛國際貿易有限公司進口，分別檢出殘留農藥特安勃0.09ppm和0.03ppm，另有1批為喬承企業有限公司進口，被檢出殘留農藥毆蟎多0.02ppm、特安勃0.06ppm。林金富說明，農藥特安勃、毆蟎多都未核准使用於葡萄，不得檢出，以定量極限0.01ppm為法規值。

食藥署統計，近半年（去年7月22日至今年1月22日）自韓國輸入葡萄邊境報驗231批，其中12批檢驗不合格，不合格率為5.19％。林金富表示，食藥署將自今年2月5日起，針對韓國輸入葡萄在邊境採逐批查驗，100％檢驗合格才可以輸入，會持續到今年8月4日止。

另外，本周公布3批中國大陸進口的木鏟子，經溶出試驗不符規定，在邊境遭退運或銷毀。3批產品都是由運堤國際有限公司進口。林金富說明，該產品以4％醋酸在95℃下30分鐘溶出試驗結果為56到152ppm，超過法規值30ppm，另外以20％乙醇在60℃下30分鐘溶出試驗，結果為60到77ppm，亦超過法規值30ppm，判定為不合格。

食藥署統計，近半年中國大陸木製餐具及廚具於邊境報驗860批，其中6批不合格，不合格率為0.70％。林金富表示，針對中國大陸木製餐具及廚具，已於去年9月4日起採加強抽批查驗（20％到50％），將持續到今年3月3日止。