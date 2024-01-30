台電金門塔山發電廠已連續第10年辦理「銀髮關懷-採購年貨活動」，總計出動近80名志工陪伴關懷對象至大型量販賣場採購年貨。(于家麒攝)

長輩們在台電志工的陪伴輕鬆挑選年貨，每人有3000元的採購金可以買好買滿，開心準備迎新年。(于家麒攝)

長輩們在台電志工的陪伴輕鬆挑選年貨，每人有3000元的採購金可以買好買滿，開心準備迎新年。(于家麒攝)

長輩們買完年貨後，台電志工還幫忙以專箱打包、並由專人送至每位長輩家中，提供「一條龍」的貼心服務。(于家麒攝)

農曆春節將至，台電金門塔山發電廠連續第10年結合核能除役及選址溝通中心，於今(30)日上午共同辦理「銀髮關懷-採購年貨活動」，總計出動近80名志工陪伴關懷對象至大型量販賣場採購年貨及生活必需品；另也將於明(31)日中午邀請這些長者一起至餐廳「圍爐」，提早感受年節的熱鬧氣氛，以期在過年前夕，讓需要被關懷的長輩們都能開心過節，善盡企業之社會責任。

台電金門塔山電廠指出，該廠自2015年起開始辦理「銀髮關懷」公益系列活動迄今已邁入第10年，秉持著台電公司「誠信、關懷、服務、成長」之宗旨並發揮公司使命，廠內志工們每逢端午節、中秋節及農曆春節前夕皆會前往各電廠所在地周邊之金水里、夏興、后園、賢庵、古城與烈嶼鄉之東林、湖下等75名關懷對象家中訪視，除了噓寒問暖、贈與伴手禮外，亦協助其住家簡易電器修繕與用電安全評估，發揮老吾老以及人之老之精神。

副廠長陳啟賢表示，金門位處離島，年輕人大多離開家鄉至大都市就業與發展，家中僅留長輩獨自生活；為了讓這些長者也能感受到年節將至的歡樂氣氛，今天特別以「一條龍」的服務，邀請他們並提供每人3000元採購金，專車接送到賣場並在志工們的協助下輕輕鬆鬆採辦年貨，買完後還以專箱打包由專人送至每位長輩家中；另明天中午也將邀請他們一起至餐廳「圍爐」，提早開心迎新年。

陳啟賢強調，「點亮人們心中溫暖的一盞燈」塔山發電廠不只在金門發電，更期待能將溫暖送至每個人的心中，也希望藉由這樣具有正面意義的活動，除了能發揚台灣電力公司「積極關懷」的企業精神，更能夠喚起大眾對金門獨居老人關懷議題之重視。