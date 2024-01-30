星巴克因空間寬敞，也有許多座位，因此成為許多人讀書、辦公的場所。上海一家星巴克近日成圍棋迷的據點，且從早坐到晚，甚至有不少人根本未點餐，引發議論。店家對此則提出兩大要求，包括下棋時安靜點，以及希望大家能盡量點餐。

據《澎湃新聞》28日報導，上海市區一家星巴克近日成圍棋迷的據點，其中有棋友透露，這是自發形成的據點，且有個快400人的棋友群，棋友中包括圍棋教師、業餘小提琴演奏者、股民、律師、退休人員等，年齡層則從青少年到老年都有，且通常在每周一、四、六的下午一點半來這邊對弈。

該報導提到，有棋友認為只要買杯咖啡，在這裡便可以下棋到晚上；有大學生也慕名而來，並提到上學時期能在學校社團下棋，寒暑假時沒處可去，在這邊下棋的氛圍很好。另外，也有人表示，上海少有適合下圍棋的地方，即便願意花錢，可能也很難找到。

然而，這樣的據點雖造福不少棋友，卻也引發不少問題。該報導提到，有棋友透露，他發現半數以上的人都買單，但有十多人沒買單。因此，星巴克也提出兩點要求，包括一、要求下棋時安靜一點，不要影響到看書、複習功課的客人；二、希望大家都盡量要點餐。