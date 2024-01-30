今（30日）新北市樂心關懷協會愛心大使金馬影后國民阿嬤陳淑芳（左三），代表捐贈面額1000元，共200張的鞋全家福兌換券，總計20萬元給宜蘭縣長林姿妙（右二）。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

新北市樂心關懷協會捐贈面額1000元，共200張的鞋全家福兌換券，總計20萬元給宜蘭縣弱勢家庭。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

新北市樂心關懷協會今年首度與宜蘭縣政府合作「步步高升」的捐鞋活動，今（30日）由現任理事長黃世和與協會愛心大使金馬影后國民阿嬤陳淑芳，代表捐贈面額1000元，共200張的鞋全家福兌換券，總計20萬元；縣長林姿妙表示，感謝陳淑芳熱心公益，其助人奉獻的精神難能可貴。

新北市樂心關懷協會長期投入公益活動，有感於弱勢家庭為節省開支，其孩童常被迫穿著不合腳的二手鞋或早該被淘汰的舊鞋，因此協會自8年前開始推動「步步高升」的捐鞋活動，讓經濟弱勢孩童不因家中的貧困，而處於「沒有選擇機會」的窘境，希望讓他們能擁有跟一般孩子相同的選擇權，挑選自己喜歡的鞋子。

協會理事長黃世和表示，對一般家庭而言，買一雙鞋可能非常容易，但對於貧困的弱勢家庭兒童來說是件困難的事情，所以協會希望透過「步步高升」的捐鞋活動，讓他們能跟一般孩子一樣挑選自己喜歡的鞋子，重拾自信心與自主權，在新的學期穿上新鞋，跑的更快、走的更遠，探索更廣闊的世界。

擔任協會愛心大使，也是金馬影后的國民阿嬤陳淑芳表示，雖然自己出生新北市，但畢業於蘭陽女中，只要有公益做就感到很開心，上山下海都願意，且謹記已故父親教誨，「信奉人的一生要幫助別人，才是好命人」，加上宜蘭可說是自己的第二個故鄉，很高興今日有機會到此做公益。

林姿妙表示，弱勢家庭在全球通膨及不景氣下生活更加不易，因此需要政府與民間單位一起攜手合作，這200張的鞋品兌換券，代表的不止是實質上的物質支持，更象徵社會的關懷與愛心，讓孩子們能感受到社會的溫暖。

她說，縣府會透過社會處及5個社會福利服務中心社工員，親自將兌換券送到弱勢孩童手中，減輕弱勢家庭子女在就學時期的經濟負擔，也希望這樣的善舉，能夠吸引更多善心人士與企業投入公益活動，共同拚出宜蘭好生活。