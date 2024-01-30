中壢後火車站改頭換面，彩繪牆訴說在地特色。（呂筱蟬攝）

中壢後火車站改頭換面，彩繪牆訴說在地特色。（呂筱蟬攝）

中壢後火車站改頭換面，彩繪牆訴說在地特色。（呂筱蟬攝）

桃園市中壢後火車站新興路靠近台鐵圍牆側，原有大量廢棄機車，環境髒亂人車爭道，中壢區公所在去年整理環境，執行路面及人行道改善，連同台鐵圍牆一併綠美化，工程於今年初完工，彩繪牆展現中壢火車站沿革、中壢景點及特色美食及多元文化等，成為在地特色打卡牆，吸引過往行人目光。

東興里長莊英起說，中壢後火車站數十年環境髒亂，雜草叢生滿地垃圾無人整理，水溝阻塞散發惡臭機車也亂停，導致行人無路可走，他積極反映問題，經立委魯明哲協助爭取，中壢區公所在去年展現鐵腕手段，清除廢棄機車後，陸續完成人行道鋪設、道路刨除重舖、清理水溝底重做溝蓋整平，另外也清洗台鐵圍牆牆面，路段也增設人行路燈，讓過往行人夜間行走更安全，現在彩繪牆面完工後，整體環境獲得明顯改善。

中壢區長李日強指出，原中壢火車站後站新興路環境雜亂不堪，還有廢棄機車亂停及人車爭道等問題，與台鐵局合作，辦理路面及人行道設施動線改善計畫，完成後並施作新興路鐵道圍牆整修及彩繪美化，由台鐵局提供70萬元代辦經費補助施工完成，後續並由區公所代為管理。

他說，這次圍牆彩繪施作長度180公尺、彩繪面積為270平方公尺，從中壢火車站的沿革介紹、在地文化景點、充滿異國族群特色的龍岡米干節、傳統古早味忠貞市場、熱鬧繁華的夜市商圈、自然生態教室老街溪等，用鮮艷的繪畫方式，訴說中壢多元文化與特色，讓往來的市民朋友漫步於中壢後站時，不僅有友善舒適的步行空間，也能讓人連結中壢在地多元的景點美食、自然風光和文化節慶，感受中壢在地滿滿的人情風味，期盼將此處介紹給更多往來的旅客，成為中壢區最有意義的打卡景點。