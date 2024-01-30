前大聯盟台將「部長」張育成本月中首度正式安排與富邦悍將隊代表見面，雙方在初步看法上交換意見，張育成很可能會考慮留在台灣打球，如果他加盟中華職棒，當上選秀狀元的機率很高。富邦悍將30日在嘉義稻江科技暨管理學院棒球場舉行開訓典禮，領隊林華韋、副領隊郭泰源在場主持。

悍將球團握有選秀狀元籤，根據《中央社》報導， 林華韋表示在不考慮其他條件的狀況下，張育成肯定是狀元的合適人選，他們將把握機會與張育成溝通，等他確認投入中職選秀之後再進一步評估，畢竟實務上還有更多因素要考量（例如選手位置、價錢與球隊需求）。

今年選秀順序為：富邦悍將、台鋼雄鷹、中信兄弟、統一獅、樂天桃猿、味全龍。

旅日好手吳念庭、張奕如果投入中職選秀，無疑將是各隊爭搶的目標，不過最有分量的仍是張育成。以現況來說，28歲的張育成即將達到巔峰年齡，他當然還想在美國大聯盟拚搏，若只能拿到小聯盟合約，還不如考慮在巔峰狀態下回來中職打球。