河津櫻悄悄綻放於樹梢。（高灘處提供）

遊客欣賞陽光運動公園粉嫩的河津櫻。（高灘處提供）

春天腳步接近，新店陽光運動公園河津櫻悄悄綻放，在樹梢點綴粉嫩花朵，漫步在公園櫻花步道上，沿途伴隨著一簇簇的櫻花，粉嫩花朵與綠意交織出繽紛的色彩，透出早春的氣息，朵朵精緻的花苞正蓄勢待發等待盛開，民眾可把握時節來賞花。

新北市高灘地工程管理處說明，河津櫻來自日本伊豆半島河津町，是由大島櫻與緋寒櫻所自然混交，為日本櫻花中較早開花的品種，特徵為花朵碩大且呈粉紅色。今年受到暖冬影響，河津櫻目前已逐漸綻放約5成，預計賞櫻期於2月上旬至3月上旬，花朵沿著陽光運動公園步道粉嫩綻放，和綠地及藍天相互呼應，展現春日限定的夢幻風景。

高灘處表示，賞櫻之餘，還可以帶著大小朋友一同探索陽光運動公園豐富的休憩設施，園區腹地寬廣占地約20公頃，設有直排輪競速場、沙灘排球場、足球場和共融兒童遊戲場等遊憩空間，不論是騎著自行車穿梭園區風光，或是進入「陽光綠洲」兒童遊戲場盡情玩耍，絕對是大台北地區假日休憩的最佳選擇。

高灘處長張修銘表示，陽光運動公園為新店溪流域重要特色河濱公園，無論是搭乘大眾運輸工具或是自行開車前往，皆相當便利。喜愛賞櫻的民眾，近期可留意天氣變化，把握最佳觀賞時機，和家人朋友一同漫步於陽光運動公園，感受春日櫻花美色。

高灘處指出，民眾前來陽光運動公園可搭乘捷運新店線或小碧潭線至小碧潭站沿環河路人行道步行至湯泉陸橋即可連接陽光橋到達陽光運動公園。或搭乘8、202區、208、208區、248、624、897、905副、913、935、橘1、橘9線公車，至陽光運動公園站下車後即可到達陽光運動公園。

若自行開車走國道1號，由圓山交流道下，接建國高架道路續行辛亥路，沿基隆路高架道至環河快速道路接續碧潭大橋、安業街行駛即可到達陽光運動公園。走國道3號由新店交流道下，接中興路、碧潭大橋、安業路即可到達陽光運動公園；由安坑交流道下，接安康路、安和路、安利街、安業街即可到達陽光運動公園。