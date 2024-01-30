前「微風女神」郭源元去年6月因「＃MeToo」事件出面力挺大牙（周宜霈），以親身經歷透露自己曾遭黑人（陳建州）性騷，至今仍未獲得當事人的道歉。郭源元今（30）日舉辦個人第二本圖文新書《儘管掉下來吧 我會接住你》發表會，睽違半年談及「＃MeToo」事件，她用匪夷所思來形容，也透露自己收到不少死亡威脅，傳刀子、血跡的圖片恐嚇，但一切都過去了。

郭源元說，當初看到大牙勇敢站出來，被黑人「獅子大開口」求償1千萬，激起了她的正義感，「可能是個性使然，我不願意看到人家被圍毆，就決定要說出來」。

她表示，自己是個「悲觀的樂觀者」，在做一件事前都會做好最壞打算，「若說出來也被告，1千萬應該可以分期付款吧？我可以去打工，慢慢還清。但若沒有說出來，我之後每個晚上，應該都會很難過」。

而她去年6月以3000字長文揭發黑人的惡行後，遭其配偶范瑋琪（范范）發文駁斥，被問及此事，郭源元淡定地說：「當我發了那3000字後，把自己要表達、想說的說完以後，其他的事就不關我的事了。」

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