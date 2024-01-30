知名蘋果西打飲料生產商大西洋飲料公司（大飲）農曆年前傳出跳票情事，總經理于忠敏召開重大訊息記者會說明，主要是供應商與公司溝通錯誤，出納作業疏失，公司已將差額補足，發生此事深感歉意。

大飲說明，由於廠商溢收款783,407元，原本協調1月28日的支票790,293元支票需回收，但雙方出納作業疏失，此票據誤存，使得28日當天原應付兩筆帳款324,240元、270,728元無法兌現，造成失誤，今日已將差額補足。

大飲強調，溢收款廠商已經將差額匯回，「此次不應該發生而發生的烏龍事件，本公司深感抱歉，今後也不會再發生類似狀況。」大飲表示，本公司已經於去年底陸續恢復蘋果西打的生產，未來一切將步入正軌，將不負所托繼續努力，使這個大家所期待的國民品牌飲料，再度回到往日的榮耀。

蘋果西打去年（2023年）5月爆出飲料中出現不明沉澱物，遭勒令停工、封存貨物，時間長達半年之久，年底大飲發布重訊公告，蘋果西打已經符合衛生規定，獲得核准恢復出貨。未料，大飲近期再傳存款不足跳票情事。