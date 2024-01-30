黃天牧表示，台灣加權指數2023年上漲26.8％，在亞股中僅次於日本，漲幅為5年來最高，整體交易量成長17％。外資合計淨匯入294億美元、創下歷年新高，而外資買超台股2754億元，也是7年來最高。

對於台股去年繳出佳績，黃天牧認為，除了美國升息趨勢減緩，加上通膨幅度漸受控制，重要的是AI概念股帶動產業表現，配合台股多年來致力精進資安、永續、公司治理等方向，以及國內產業基本面良好，使去年台股表現相對亮麗。

展望2024年，黃天牧指出，行政院主計總處預估台灣經濟成長率將達3.35％，而升息、通膨等過去幾年影響國際股市的幾個主要因素，影響看來也將陸續減緩，由於通膨獲得某種程度的抑制，市場甚至期待今年聯準會何時啟動降息。

黃天牧強調「沒有水晶球」，無法預估今年台股表現，且在多重風險環境下，有時巨變只在朝夕之間，對此仍須步步為營應對。同時，地緣政治衝突因素未來發展如何，仍是個必須須顧慮的未知數，氣候變遷則是一直關注的議題，也可能影響整體經濟成長和發展。

同時，世界經濟論壇（WEF）提出今年市場面臨5大風險，以及各國陸續舉行大選，尤以美國年底的總統大選為重中之重，黃天牧認為不能因為去年台股表現良好就鬆懈，仍要戒慎恐懼、戰戰兢兢地做好每件健全資本市場的工作。

黃天牧指出，去年新春記者會時認為台股會「展現韌性、穩健前行」，認為這8字在今年仍可適用，認為雖然每次台股遇到外界重大因素，就會產生較大波動、使大家有所不安，但就像水滸傳所寫「誰無暴風勁雨時，守得雲開見月明」，總會看到雲開月明的時刻。