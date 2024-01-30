全球總經方面，市場預測歐洲恐陷入衰退，今年第一季底會降息，而美國聯準會則於全年降息3碼。葉獻文說明，歐元採購經理人指數於去年第四季已經走到50、也就是衰退訊號。英國的消費也因為升息關係、目前為負向表現。至於美國，根據聯準會點陣圖顯示，預期2024年降息3碼，而至2025年再降息4碼。近期公布的美國經濟數據偏向樂觀，不過·市場仍預期聯準會於今年第二季開始降息，總體來說，相較於過去兩年，今年全球央行可採較為寬鬆的政策。資金動能也會較為強勁。

回到台灣股市，根據統計2000年至2022年，外資共賣超了2.1兆台幣，2023年回補近2000億元。不管是過去因為地緣政治影響，或者是緊縮政策所致，葉獻文預期2024年資金回補的可能性極高，「資金潮匯聚」可成為推升台股表現的主軸。

在進出口數字以及企業優異基本面支撐下，台股評價面頻頻升高,有「轉骨」的現象，因此，目前就算指數在高點也沒有過熱的跡象。台灣去年12月出口金額為16個最高,年化成長率高於預期。特別在AI伺服器和雲端商熱絡，帶動顯卡、伺服器等資通產品出口增加。

在企業方面，受惠2023年低基期影響，電子產業重回成長，AI的運用也正式落實到硬體，而半導體庫存也逐漸去化。總體而言，今年市場預期台股上市櫃企業獲利可達20%成長，到2025年也可持續。

台股指數評價面、目前本益比為17倍，股價淨值比為2倍多，而過去五年均值分別16及1.93，在企業動能影響下，評價面會逐步升、目前屬於稍微偏高的價位，但不至於過熱，甚至在資金帶動下，能往上提升。

獲利方面，受到2023年基期較低影響，今年市場預期台股上市企獲利20%成長，2025年持成長20%。電子產業中，獲利成長率高於平均的有電子零組件與電腦周邊，而光電產業由虧轉盈，傳統產業獲利成長率高於平均的有生技產業、文創、電機機械與原物料中的塑膠與鋼鐵。

雖說台股可望表現不俗，但葉獻文仍提醒，留意負面衝擊。例如地緣政治風險未除，以及美國聯準會降息時程待觀察，畢竟資金敏感度高，特別是外資進出仍是台籌碼的主要影響。