過碳酸鈉是居家必備的清潔神物，家事達人豆豆媽咪大讚過碳酸鈉天然無毒，而且便宜又好用，她分享8大清潔妙招，可以拿來清潔洗衣機、衣物、抹布、廚房油垢、杯子的茶漬、廚房流理台和浴室洗手台的排水孔，以及洗菜常用的瀝水籃，只要倒入2匙過碳酸鈉，加入溫熱水浸泡，就能溶出髒汙還可除臭。

豆豆媽咪表示，她第一次使用過碳酸鈉是拿來清潔洗衣機，只要將洗衣機注滿水，加入過碳酸鈉，浸泡4小時以上就會溶出很多髒汙。

過碳酸鈉加溫水也能用來洗發黃的枕頭套或衣物，不過浸泡時間不要超過8小時，泡太久可能會讓衣物褪色甚至破洞，豆豆媽咪特別提醒，羊毛及蠶絲類的衣物千萬別用過碳酸鈉清潔。

第3妙用是清潔廚房抹布，豆豆媽咪教大家，鍋子加水煮熱後把火關掉，放入抹布或桌巾，接著加2大匙過碳酸鈉，浸泡1小時左右即可，不但能清潔、漂白，還可以除臭。

過碳酸鈉清潔廚房油汙非常有效，抽油煙機的油網或氣炸鍋的鐵網泡在過碳酸鈉加溫水裡，半個小時就潔白；保溫杯、馬克杯泡過碳酸鈉水，也能輕鬆去除茶垢和咖啡漬。

豆豆媽咪表示，廚房流理台的排水孔幾天沒清洗就有髒汙，還會飄異味，只要在排水孔灑些過碳酸鈉，慢慢倒入溫熱水，接著稍微刷洗就乾淨溜溜；浴室洗手台也能用一樣的方式清潔。

最後一招是清洗廚房的瀝水籃，用來洗蔬菜、水果的瀝水籃有很多洞口，使用久會累積髒汙，豆豆媽咪以前都拿菜瓜布刷洗，後來發現浸泡過碳酸鈉加溫水就會溶出髒汙，最後用清水沖一沖就非常乾淨。