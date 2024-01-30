桃園中壢高鐵南路、福達路口死亡車禍引重視，相關單位研擬改善方案。（呂筱蟬攝）

桃園市中壢區高鐵南路與福達路口，日前發生嚴重車禍造成3死1重傷，地方認為該路段車速快又有視線死角，盼設置左轉專用道或設置左轉燈號，以減少事故發生。市府交通局說，該處因路幅寬度不足及左轉車流未達標準，未設置左轉專用道；公路局說，初步規畫設置左轉燈號，並以紅燈時左轉早開時相因應。

立委魯明哲說，該路口發生嚴重車禍，顯現道路及交通號誌設計有改善必要性，福達路口是比較小的路口，高鐵南路側只有2車道，如果設置左轉專用道，車輛停在路口處等待轉彎也有危險性，他認為現階段要透過燈號改善，看是否可以調整紅綠燈秒數讓路口淨空給左轉車，或是改善交通設施，目前車輛在轉彎後看不到對向車輛，可以設置交通標示或是裝設反射鏡等，希望相關單位能盡速研擬出改善方案。

交通局交通工程科長曾啟倫表示，高鐵南路及福達路口，前2年皆有民眾陳情希望設置左轉專用道，不過現況車道僅有2道，若要設左轉專用號誌則需有左轉專用道，但公路局曾評估路幅空間不足、路口偏小，且高鐵南路沿線都有高鐵橋墩，不適合設置。

他也說，該路口位在高鐵橋墩旁，若要左轉，駕駛確實會因為視線受阻看不到對向來車，交通局仍希望該處增設左轉車道降低事故發生率，另一種方法則是該路口禁止大型車輛左轉，或是直接全面禁止左轉，將會與公路局進一步討論。

公路局北區養護工程分局中壢工務段長陳群仁表示，高鐵南路原規畫時期於部分路口設置左轉專用道，福達路近年來左轉需求增加，受限於目前路幅寬度無法配置左轉專用道，現況最可行的方案會是先請交通局設計左轉箭頭燈號，配置早開時相提供左轉用路人使用，當早開時相結束，左轉用路駕駛應等待下回燈號開啟再通行，能夠安全通過該路口。桃園市警察局2月2日將辦理事故會勘，屆時將依會勘決議進行相關改善。