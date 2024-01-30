新北市青年局續推「新北有課UKO」，除了持續擴展職涯課程內容外，今年推出「職人講座」主題，邀請各產業職人分享職涯心路歷程，2月將找來1111 人力銀行副總經理張舜傑、創才顧問公司華毅集成執行長吳思慧華、毅集成顧問公司形象講師簡嘉萱、創識智庫國際有限公司執行長陳政廷，分別分享跨域發展、小資理財、打造穿搭、人生藍圖等四個主題。

青年局指出，邁入第三年的「新北有課 UKO」持續擴展職涯課程內容，今年新增「職人講座」主題，邀請各產業職人分享職涯心路歷程，2月20日先由張舜傑以「跨界人生，職涯才有趣」為題，破解青年對於跨域發展的迷思，跳脫舒適圈。2月22日則是由吳思慧分享「小資族理財攻略指南」課程，期望透過課程引導青年透過財務測驗來健檢財務風險，自我規畫金錢的有效配置。

另外2月27日則是由簡嘉萱以「穿搭新態度，打造專屬風格」為主題，指導青年如何擁有好的第一印象、穿著合宜，2月29日則是陳政廷帶來「為夢想定向，璀璨人生新藍圖」課程。

新北市青年局長邱兆梅說，現今社會求職環境瞬息萬變，為使青年跟上求職產業趨勢，青年局將持續舉辦「新北有課 UKO」系列課程，以多元、數位課程協助青年掌握最新趨勢和職場工具，也藉由各產業職人的職涯分享與青年共同探索各種工作的意義。2 月份課程已開始報名，凡設籍或居住於新北市的青年皆可報名參加，18 至 40 歲青年優先錄取，歡迎青年朋友把握機會報名。

活動連結：https://gov.tw/Y3T

【「新北有課 UKO」2月份課程】

課程主題：【職人講座】跨界人生，職涯才有趣

上課時間：2 月 20 日（週二）18：30-20：30

上課地點：板橋青職基地 1F 多功能空間（板橋區民權路 170 號）

上課講師：1111 人力銀行副總經理 張舜傑

課程主題：小資族理財攻略指南

上課時間：2 月 22 日（週四）14：00-17：00

上課地點：新北市板橋農會 第二大樓第 6 研習廳（板橋區府中路 29 號 13 樓）

上課講師：創才顧問公司華毅集成執行長 吳思慧

課程主題：穿搭新態度，打造專屬風格

上課時間：2 月 27 日（週二）14：00-17：00

上課地點：新店天下一家204教室（新店區中興路三段 219 號 2 樓）

上課講師：華毅集成顧問公司形象講師 簡嘉萱

課程主題：為夢想定向，璀璨人生新藍圖

上課時間：2 月 29 日（週四）14：00-17：00

上課地點：三重勞工中心 802 教室（三重區新北大道一段 9 號 8 樓）

上課講師：創識智庫國際有限公司執行長 陳政廷