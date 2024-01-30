嘉義縣太保市所、會紛爭再起，30日代表會開臨時會，會中針對多個墊付案，不同派的代表互有攻防，甚至在休息時間起爭執，場面一度火爆，太保市長鄭淑分指出，近日出現一份影射公所8年來違反使用工地臨時稅的文宣，要求署名6位代表承認簽名，她會把文宣送檢調，由檢調來查公所是否不法，以還清白，市代表會主席葉俊男等6人會後承認文宣就是他們達成共識製作、發送，目的是要突顯公所不尊重代表會，市民也有知道事實的權利。

太保市代表會不同立場的代表在休息時間起口角衝突。（呂妍庭攝）

太保市代表會不同立場的代表在休息時間起口角衝突。（呂妍庭攝）

嘉縣6位代表連署發文宣，太保市長鄭淑分不滿被影射：送檢調。

鄭淑分說，近期不少太保市民反映，信箱收到代表會主席葉俊男、副主席官汝濃及代表龔宗勇、林淑勉、許秀燕、蔡覲聰等人署名文宣，文宣強烈指責太保市公所團隊，包括工地臨時稅使用情形，是混淆視聽及損害機關形象的言論，且文宣雖有署名，卻無任何簽名，無法判斷是否為6位代表所為，請主席等6人親自簽名，並就文宣質疑內容送交檢調單位徹查，如無人承認，公所會對文宣製作者追究法律責任。

太保市長鄭淑分表示公所已依相關法令將「太保市建築工地臨時稅」提案送代表會。（呂妍庭攝）

鄭淑分質疑，文宣上4位是資深代表，認為公所開支有疑義，為何過去8年未即時提出？直到她上任才說有問題？若代表會認為過去8年工地稅違法開支、稅金流向不明，可直接送交檢調查辦，強調為不再浪費公共資源，所、會互相攻擊，請代表簽名，公所直接送檢調，查無不法就不要再影射。

太保市代表會主席葉俊男、副主席官汝濃及代表龔宗勇、林淑勉、許秀燕、蔡覲聰等人表示文宣是由6人製作、發送。（呂妍庭攝）

葉俊男說，文宣發放是他和其他代表的共識，指工地臨時稅是財政困難時制定，目前公所財政充盈，持續課稅恐降低廠商投資意願，阻礙地方發展，減少正常合法稅收以及工作機會，若認為刪除歲入違反地方制度法第72條及財政紀律法第5條，建議可向上級機關函請撤銷決議。

林淑勉說，如果公所覺得文宣不實、是抹黑，可送檢調。許秀燕強調文宣的用意，是讓市民也有知道事實的權利。葉俊男說，希望鄭市長個人放下選舉恩怨，專心市政，不要再帶風向。

得知葉俊男等人坦承文宣就是他們製作，鄭淑分仍說會將文宣送檢調，由檢警查辦公所是否不法，也說公所每筆預算皆由代表會審查決，通過的預算，公所也需依代表會審查決議科目執行，每位代表都有「決算本」記載該年度公所支出，工程資訊皆公開於「政府電子採購網」，可供全民查詢。

另針對文宣影射業務聯繫費是用來送禮的公關費，且金額高達2352萬，鄭淑分說，今年各課室編列的業務聯繫費，經代表會議決後，實際才通過2萬元，不解文宣影射的2352萬從何而來？強調，違法就辦！不要因為質疑前執政團隊，而阻礙當今市政發展，呼籲代表會不要用毫無依據的質疑，來掩蓋代表會刪除「建築工地臨時稅」及「113年度預算」的事實。

太保市公所2016年起課徵「太保市建築工地臨時稅」，每2年由代表會重新審查，去年底代表會決議刪除，公所改以重新提案方式送進代表會，但今天未排入議程討論，代表會祕書表示，考量工地臨時稅已有提過一次覆議，又重新提案恐有適法性問題，目前已函文上級單位解釋。